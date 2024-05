8 restaurantes italianos disputam título de melhor de SP; saiba quais são

Trattoria Fasano

Imagem: Divulgação

No agradável salão projetado pelos arquitetos Isay Weinfeld e Marcio Kogan, provam-se receitas consagradas preparadas sob a batuta do chef Luca Gozzani. Exemplos são o ravióli de vitela ao molho de vinho com cogumelos e trufas negras e o tiramisu.

Rua Vitório Fasano, 88, Jardim Paulista. @fasano

Belisquetes

Por Gabrielli Menezes

Imagem: Lais Acsa

Massa em casa

Alguns almejam a casa própria. Eu almejo a massa própria. E realizar esse sonho também exige investimento. Desde o músculo do tríceps para misturar, da máquina para abrir e do varal para secar até o tempo de fazer — e limpar. Há um prazer especial em comer um ravióli fresquinho que você mesmo fez, mas tem gente que pode achar entediante (como disse com sinceridade a minha sobrinha de 5 anos). É por isso que trago ótimas opções para os dois tipos de público.