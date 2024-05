9 hamburguerias disputam título de melhor de São Paulo; veja as finalistas

Bares

Por Juliana Simon

2 cervejarias para ir além da IPA

Imagem: Divulgação

Desde o boom das cervejarias artesanais, uma combinação desponta como a mais certeira (e uma das mais deliciosas) para os entusiastas do lúpulo: a bebida e um bom hambúrguer. Se por muito tempo pensava-se que só uma IPA combinaria com carne e pão, erraram rude. Em São Paulo não faltam boas opções de lagers e ales para o casamento mais do que feliz com o famoso sanduíche e todas as suas variações.

Cervejaria Trilha

Imagem: Divulgação

Desde 2016, a marca já soma mais de 300 criações hoje distribuídas por três endereços em São Paulo. Itaim e Barra Funda que nos perdoem, mas Perdizes carrega o charme do pioneirismo, com cervejas fresquinhas das latas às torneiras. Nunca erra quem pede a sour Melonrise e a gose Uppumango.