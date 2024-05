Qual o melhor restaurante japonês de São Paulo? Conheça os 8 finalistas

Rua Lisboa, 55, Pinheiros. @restaurante_junsakamoto

Kanoe

Imagem: Divulgação

Aqui, o preparo do arroz é assunto sério. O ingrediente, considerado o mais importante do Japão, é a base do menu de dezessete etapas. A cada noite, apenas oito clientes experimentam essa jornada, focada em sushis do estilo Edomae.

Endereço divulgado apenas após reserva, Jardins. @kanoerestaurant

Makoto San

Imagem: Divulgação

Especializado em comidas regionais do Japão, as chamadas Meibutsu Ryouri, o estabelecimento familiar e tradicional dispensa o popular salmão na construção do omakase. No lugar, os clientes encontram muitas versões de atum e peixes da época.