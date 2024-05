Os melhores restaurantes para provar uma boa carne em São Paulo

Barbacoa

Imagem: Divulgação

Aqui, o sistema é o tradicional espeto corrido. Por um valor fixo, o público se serve do bufê de saladas e diz "sim" à vontade para cortes bem conhecidos, caso da picanha e do cupim, e diferentes. Exemplo é o denver, parte do acém que vai bem na churrasqueira.

Vai lá: Rua Dr. Renato Paes de Barros, 65, Itaim Bibi. @barbacoabrasil

Chimichurri Parrilla

Imagem: Divulgação

Aberta por uma dupla formada por um argentino e um paulistano, a casa foca nos preparos feitos na parrilla. Da grelha instalada pertinho da brasa saem cortes típicos do país vizinho. É o caso do asado de tira. Extraído da costela, vai com molho chimichurri e legumes grelhados.

Vai lá: Avenida Prof. Alfonso Bovero, 730, Perdizes. @chimi_parrilla