Dois bares brasileiros estão entre os 100 melhores do mundo em 2023

A lista dos 50 melhores será anunciada na próxima terça-feira (17) direto de Sigapura - é a primeira vez que o anúncio será realizado fora da Europa.

A lista completa:



51 Danico, Paris

52 Lady Bee, Lima

53 The Bellwood, Tóquio

54 Lyaness, Londres

55 Vesper, Bangkok

56 Tan Tan São Paulo

57 Attaboy, Nova York

58 SubAstor, São Paulo

59 28 HongKong Street, Singapura

60 Arca, Tulum

61 Byrdi, Melbourne

62 Hero Bar, Nairobi

63 Manhattan, Singapore

64 Nutmeg & Clove, Singapore

65 El Gallo Altanero, Guadalajara

66 Tropic City, Bangkok

67 Sidecar, Nova Delhi

68 Martiny's, Nova York

69 Ergo, Dubai

70 Barro Negro, Atenas

71 Penicillin, Hong Kong

72 Rayo, Cidade do México

73 Civil Liberties, Toronto

74 Hope & Sesame, Guangzhou

75 Bar Cham, Seul

76 Swift, Londres

77 Velvet, Berlim

78 Analogue Initiative, Singapura

79 High Five, Tóquio

80 La Sala de Laura, Bogotá

81 Kaito del Valle, Cidade do México

82 Kumiko, Chicago

83 Native, Singapura

84 Svanen, Oslo

85 Camparino in Galleria, Milão

86 Nouvelle Vague, Tirana

87 Ruby, Copenhagen

88 Red Frog, Lisboa

89 Thunderbolt, Los Angeles

90 Mirror Bar, Bratislava

91 Maison Premiere, Nova York

92 Donovan Bar, Londres

93 Tjoget, Stocolmo

94 Sin + Tax, Johannesburgo

95 Schofield's, Manchester

96 Lost & Found, Nicosia

97 Darkside, Hong Kong

98 The Bar in Front of the Bar, Atenas

99 Employees Only, Nova York

100 Artesian, Londres