Do abandono à fama: a história de Estopinha, a 1ª pet influencer do Brasil

A cachorrinha tinha todas as características que o especialista em comportamento animal procurava: um pet cheio de tudo que os outros humanos chamam de "problemas" e conseguir, através dela, levar informações de qualidade e mais conhecimento aos tutores ou pretendentes a pais de pets.

Alexandre Rossi, especialista em comportamento animal, com Estopinha Imagem: Fernando Moraes/UOL

Blogueira pioneira

Da escolha do "Doutor Pet", como Rossi é mais conhecido, até as viagens, agenda lotada e a demonstração de que a ex-Rita era uma cachorrinha muito especial foi um passo para recordes de seguidores nas redes sociais — nas quais Estopinha estreou em 2011. Ela chegou a ultrapassar, em engajamentos, o Boo, um Spitz Alemão anão.

Hoje com perfis no Instagram, Facebook e Youtube, sendo este último o único que divide com Rossi, a "blogueira por profissão e fazedora de arte por opção" se comunicava com seus fãs — humanos e pets.

Estopinha ainda explode nas redes sociais Imagem: Fernando Moraes/UOL

Também é dela o título de pioneira a se comunicar através do Skype. Através de chamadas de vídeo, Rossi dita comandos para que ela cumpra determinadas tarefas e uma parafernália criada para liberar petiscos funciona como 'máquina' de recompensa.