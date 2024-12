Divulgação BELISQUETES E RESTAURANTES Você de jurado: onde 'avaliar' os doces dos masterchefs paulistanos Gabrielli Menezes Dessa vez não tem bife Wellington, leilão de carnes exóticas nem limpeza de um peixe inteiro. É que a nova temporada de MasterChef Brasil é inteiramente dedicada à confeitaria profissional. Com uma seleção de participantes de altíssimo nível, o programa impressionou logo de cara com sorvete de textura perfeita e massa folhada feita do zero. "Deu frio na barriga", revela Cesar Yukio. Especialista em confeitaria japonesa à frente da Hanami, em Pinheiros, ele afirma que a nova experiência é uma redescoberta. "Dou aula há anos. É muito diferente estar em uma posição de ser julgado em vez de julgar" Walkyria Fagundes, que comanda o AE! Café & Cozinha, na Vila Mariana, explica a Nossa que o controle emocional é o ingrediente essencial para sobreviver aos testes. "Cada prova é uma prova. É preciso ser resiliente e estratégico". Se por um lado a dinâmica do reality dificulta o desempenho até de quem é craque em sobremesas, por outro, a nova edição facilitou a vida de quem está sentado no sofá sonhando em experimentar cada prato apresentado. Isso porque, além de Cesar e Walkyria, o jurado convidado Diego Lozano e mais quatro confeiteiros do elenco trabalham em São Paulo: Rodrigo Ribeiro (Digo), Juliete Soulé, Ale Sotero (eliminado no 3º episódio) e Kim (eliminada no 1º). Abaixo, você descobre onde provar os doces desses masterchefs para dar o seu veredito. Publicidade Divulgação ARA Com um background de peso, que inclui D.O.M. e Maní, Rodrigo Ribeiro se considera "sobremeseiro" e não confeiteiro. A diferença, segundo ele, é que as sobremesas são montadas na hora. Para aproveitar o que faz de melhor, abriu o primeiro restaurante sem pratos salgados do país. O público prova o menu degustação de doces (R$ 180, seis etapas) ou pedidas individuais. De sabores amazônicos, o polo norte (R$ 39) é uma sopa fria com bolo, geleia, mousse e praliné. Vai lá: Rua Simão Álvares, 421, Pinheiros. @restaurantedesobremesas. Divulgação AE! Café & Cozinha Mistura de restaurante e cafeteria, a charmosa casinha na Vila Mariana entrou na edição 2024 do Guia Michelin na categoria bom custo-benefício (Bib Gourmand). Talvez porque tudo que é feito na cozinha de Walkyria é pensado nos mínimos detalhes, inclusive sobremesas como a torta basca de gorgonzola dolce (R$ 25), com calda de doce de leite, frutas vermelhas ou goiabada, e a torta de chocolate com caramelo de maracujá e chantilly de chocolate (R$ 25). Vai lá: Rua Áurea, 285, Vila Mariana. @aecafe.cozinha Divulgação by Kim Formada na Le Cordon Bleu, Kim tinha tudo para divertir os espectadores - uma pena que saiu no primeiro episódio. Na sua loja aberta há um ano, destacam-se os cheesecakes (R$ 29 a fatia). Além do original, há versões como matchá (chá verde) e cookies. Opção sazonal que se tornou fixa após conquistar a clientela, a torta de caramelo com nozes (R$ 35) é meio crocante, meio puxa-puxa. Vai lá: Rua Tupi, 114, Santa Cecília. @bykimconfeitaria Divulgação Hanami Confeitaria Inaugurada no Tatuapé, a casa de inspiração japonesa se fixou em Pinheiros. Sucesso do cardápio, o choux é uma massa leve e ligeiramente crocante que pode receber creme de baunilha com caramelo de missô (R$ 18). Novidade criada por Cesar, a mousse de maracujá com creme denso de chocolate amargo e geleia da fruta é envolta em casquinha de chocolate em forma de esfera. Vai lá: Rua Mourato Coelho, 505, Pinheiros. @hanamiconfeitaria Divulgação Juliete Soulé A loja dedicada aos macarons, biscoitinhos franceses preparados com farinha de amêndoas, leva o nome da dona. Impressionante, a torre de oito andares pensada para o Natal é composta por 135 unidades (R$ 1570). Quem só quer dar uma mordida pode ficar com a opção mais simples: dois macarons por R$ 18. Com passagem pelos hotéis Emiliano e Palácio Tangará, Juliete dá cursos e consultorias. @julietesoulepatisserie Divulgação Levena Diego Lozano sabe como poucos unir qualidade e viralização. Eleito o melhor chocolatier e o melhor confeiteiro do país por publicações especializadas, o novo jurado é atento ao que rola na internet. Espécie de Cédric Grolet brasileiro, ele prepara com técnica e insumos nacionais doces que impressionam os olhos. A sobremesa 'isso não é uma banana' é feita de crocante de amêndoas, geleia de frutas amarelas mais biscoito e mousse de coco (R$ 44). Vai lá: Rua Artur de Azevedo, 495, Pinheiros. @levena_sp Divulgação Mocotó Todas as sobremesas que saem dos restaurantes de Rodrigo Oliveira têm a assinatura de Ale Sotero. Com dom para exatas, o chef-confeiteiro que chegou a cursar dois anos de engenharia mecânica é quem cria as receitas que exaltam a cultura e os produtos brasileiros. Das mais tradicionais, como o pudim de tapioca (R$ 26,90) às criativas, caso do creme brûlé de doce de leite e umburana (R$ 28,90). Vai lá: Avenida Nossa Sra. do Loreto, 1100, Vila Medeiros. @mocotorestaurante O canal de lifestyle do UOL foi o grande campeão na categoria de matérias escritas com a conquista deste primeiro lugar e a inclusão de outra reportagem - "Autor do pão n°1 de SP vê invasão de congelados: 'profissão está sumindo'", escrita por Flávia G. Pinho - entre as cinco finalistas publicadas em meios digitais e impressos. Clique no link abaixo para ler a reportagem campeã. Leia Publicidade Tales Hidequi BARES Quando o Brasil transborda nas taça Sergio Crusco Volta e meia a discussão ressurge entre bartenders e cocktail geeks: temos uma coquetelaria brasileira? Digo que sim, apesar de a corrente contrária defender que as bases, as estruturas de criação de um coquetel, são todas importadas. Vou pela linha antropofágica, de assimilação e recriação, embora acredite que certas misturas tenham surgido como produto original do nosso embate de culturas, embebidas pela fartura de cachaça, açúcar e sumos de frutas. Se quiser ter uma aula prática do que é coquetel com cara de Brasil, há dois bares a visitar. O novo A Casa da Esquina é extensão do restaurante Animus, da chef Giovanna Grossi, e leva para a taça sua delicada pesquisa de ingredientes, a cargo do bartender Pedro Piton. O Banqueta transpira brasilidade. A carta atual, criada por Igor Bauer e Erika Mendes, é uma fartura de frutas, castanhas e temperos de todo o país. A coleção de 13 coquetéis é dividida em regiões e abre um vasto panorama de sabores. Divulgação A Casa da Esquina Dá para fazer uma "refeição" com os drinques da casa. Ela começa com coentro, tô dentro (R$ 36), mescla de tequila com pimenta de cheiro, coentro e limão. A sobremesa é manjar de abacaxi (R$ 39), com cachaça em amburana, rum, abacaxi tostado e ar de coco com cardamomo. No final, tem cafézin (R$ 42), que brinca com a estrutura do negroni ao misturar cachaça em carvalho, vermute com café e Campari. Atenção para o trio de batidinhas (R$ 20 cada) de jabuticaba, coco queimado e cajá com cumaru. Vai lá: R. Vupabussu, 329, Pinheiros. @a.casadaesquina Tales_Hidequi Banqueta Teresina (R$ 36), bem cítrico e refrescante, é o hit da casa e leva cachaça com jambu, Cointreau, limão siciliano e cajuína com gás. Forasteiro (R$ 38) é para quem gosta de sabores tostados e herbais, com uísque escocês, infusão de casca de cacau, siciliano, Brasilberg e favo de mel. Os fãs da potência vão gostar de odorata (R$ 37), denso e amadeirado, fruto da união de bourbon, brandy de jerez, amaro, bitter de cacau com cumaru e óleo de castanha-do-pará. Vai lá: R. Aspicuelta, 202, Vila Madalena, ou Av. COZINHA DAS QUEBRADAS Pretona BBQ, a chef da periferia de SP que aposta no churrasco Há uma preciosidade no retrato fiel da mulher brasileira que move céu e terra pelos seus, e não seria diferente com a Chef Pretona BBQ, especialista em churrasco que o Cozinha das Quebradas, série de Nossa, te convida a conhecer no seu mais novo episódio. Baseada no Parque do Lago, Zona Sul de São Paulo, Pretona BBQ é a persona por trás da Tatiana, mãe de três filhos que afirma: "Se o Brasil não é para amadores, imagina a quebrada?!" "A Pretona BBQ é uma mulher que me dá muita força. Meu nome é Tatiana, tenho 35 anos, sou mãe de três filhos lindos, churrasqueira. Uma filha meio rebelde, mas amorosa. A Pretona foi a mulher que veio para encarar tudo que a Tatiana vive, para segurar todo rojão"