1º30'N, 103º52'L

Forest City

Iskandar Putery, Johor, Malásia



Vista a uma certa distância, ela parece um bem-sucedido empreendimento imobiliário, com torres de alto padrão de frente para o mar. Forest City foi anunciada com estardalhaço há uma década como uma cidade futurista e sustentável, um investimento de US$ 100 bilhões que lançaria 700 mil imóveis em quatro ilhas artificiais no Sudeste Asiático. Mas, chegando perto, fica nítido que o projeto, vendido como um paraíso luxuoso para a classe média chinesa, é, até o momento, um fiasco. Forest City deveria ser uma joia da economia chinesa incrustada na costa malaia. Mas as crises se empilharam, e hoje ela se soma a outros fracassos imobiliários retumbantes, que queriam ganhar fama internacional pela pujança e poder de investimento, mas em vez disso só chamam atenção pelo vazio existencial de concreto e ideias erradas que eles representam.