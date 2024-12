Ele fez um atlas do McDonald's e celebrou até nossa 'piscininha de cheddar' Tudo começou durante o Ramadã de 2018, quando o fotógrafo Gary Hee estava em Marrocos e se refugiou em um McDonald's de Marrakech para um almoço familiar, mas recebeu uma refeição inesperada: junto com o combo de hambúrguer, batatas e refrigerante, chegou às suas mãos um pacote com tâmaras acompanhado de uma chebakia (um doce local), sopa de tomate e legumes e uma garrafa de Laban (leite fermentado). Hee olhou para a comida — que os muçulmanos ingerem para sair do jejum durante o Ramadã — e ficou intrigado como a uma marca de hamburguerias que ajudou a padronizar refeições no mundo todo podia ter algo tão customizado para os locais. Veja o texto completo de Rafael Tonon