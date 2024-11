Como estátua de um macaco foi parar no fundo do mar do Ceará? Ninguém sabe Quase um mês depois de ter sido achada (ou melhor, reencontrada...) no fundo do mar do Ceará, uma curiosa estátua de um macaco, com cerca de um metro e meio de altura e pernas arqueadas, ainda intriga tanto os pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar - Labomar, de Fortaleza, quanto quem as encontrou, um grupo de pescadores da cidade cearense de Icapuí. O que aquela estátua de concreto estaria fazendo no fundo do mar cearense, a cerca de 16 quilômetros da costa? Veja o texto completo de Histórias do Mar