Por que nenhum porto quer receber o 'Navio da Vergonha' Desde a semana passada, o governo de Portugal enfrenta um problema delicado - e para o qual ainda não achou uma saída. O navio cargueiro MV Kathrin, que pertence a um armador alemão mas navega com bandeira portuguesa, vem sendo sistematicamente impedido de atracar em portos do Adriático e Mediterrâneo, por suspeita de estar transportando explosivos altamente perigosos destinados à Israel, que seriam usados em territórios palestinos, na guerra contra o Hamas. Veja o texto completo de Histórias do Mar