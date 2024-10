Nem desmanche, nem sucata, muito menos museu. O destino do outrora mais famoso navio transatlântico dos Estados Unidos, o SS United States, desativado 55 anos atrás - e, desde então, ocupando uma das vagas do porto de Filadélfia, o que já gerou até ordem de despejo - será o fundo do mar, onde se tornará o maior recife artificial do mundo e atração para mergulhadores. A decisão foi tomada na semana passada, com a concretização da venda do navio para o governo de Okaloosa, um dos 67 condados que formam o estado da Flórida, no sul do Estados Unidos.