'Não é da conta de vocês como FIA é administrada', diz presidente a pilotos

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, disse aos pilotos de Fórmula 1 que cuidem de seus próprios assuntos depois de ter sido questionado para onde estava indo o dinheiro das multas impostas durante corridas e por que figuras importantes da entidade deixaram o órgão.

Em entrevista à Reuters antes do Grande Prêmio do Catar, no domingo, Ben Sulayem falou que os pilotos deveriam se limitar ao que sabem fazer de melhor.

"Temos que contar a eles? Quando algo muda nas equipes, eles nos avisam?", disse o presidente quando perguntado sobre a saída inesperada do diretor de corrida, Niels Wittich, antes do Grande Prêmio de Las Vegas, que decidiu o título no fim de semana passado. "Temos as regras, seguimos nossas regras. Não seguimos as regras de outra pessoa. Simples assim".