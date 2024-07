França enfrenta problemas por regra sobre hijab para cerimônia de abertura da Olimpíada

Sylla, parte da equipe de revezamento de 400 metros, escreveu na sua conta do Instagram na segunda-feira que o seu hijab -- um lenço para cobrir cabelo utilizado por várias mulheres muçulmanas -- a impediria de aparecer na gigantesca cerimônia de abertura ao longo do rio Sena.

"Você é selecionado para os Jogos Olímpicos, organizados no seu país, mas não pode participar da cerimônia de abertura por usar um lenço no cabelo”, disse Sylla.

Ela não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A França, lar da maior minoria muçulmana da Europa, aplica leis para proteger o princípio do secularismo sob o qual funcionários e alunos escolares são proibidos de utilizar símbolos e roupas religiosas em instituições públicas.

Grupos defensores de direitos afirmam que essa regra acaba, efetivamente, servindo como discriminação contra muçulmanos.

Ansiosos para evitar um problema embaraçoso dentro de casa com o mundo todo assistindo, o governo francês e as autoridades do Comitê Olímpico Internacional disseram que estão dispostos a encontrar uma solução em conjunto com Sylla, mas não deixaram claro qual seria.