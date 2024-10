NBB dá a largada oficial para a temporada de 2024/2025

São Paulo - Está chegando a hora! Nesta terça-feira (8) a Liga Nacional de Basquete oficializou o início da nova temporada da principal competição nacional de basquete masculino, o Novo Basquete Brasil (NBB). O evento de abertura ocorreu no Club Athletico Paulistano, lugar que, inclusive, sediou o primeiro acordo da fundação da Liga. A partida de estreia da 17ª temporada acontece neste sábado (12), às 17h, com o clássico entre Vasco da Gama e Flamengo.

O Clássico dos Milhões será disputado no Tijuca Tênis Clube e contará com a transmissão ao vivo do SporTV, ESPN, TV Cultura, FlaTV, Youtube do NBB e no NBB Basquetpass. Além disso, a rodada inaugural contará com outros quatro jogos, que acontecerão simultaneamente às 19h30. As quatro partidas terão transmissão pelo Youtube do NBB e pelo pay-per-view.

A temporada de 2024/2025 promete ser histórica e já trouxe uma ótima novidade.

Entre o final de setembro e o começo deste mês, foi disputado o Torneio de Abertura NBB, que reuniu seis equipes do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O objetivo do campeonato é justamente preparar os clubes que não disputam torneios regionais para a liga nacional. Quem largou bem, então, foi o Minas Tênis Clube que se sagrou campeão ao vencer o Vasco por 76 a 52 na decisão. Além disso, houve o Interligas adulto, que reuniu outras quatro equipes do NBB que não tiveram o Campeonato Paulista como competição inicial da temporada.