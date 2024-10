Bruno Caboclo anota quatro pontos em vitória na Eurocup

No jogo válido pela terceira rodada da temporada regular da Eurocup, o israelense Hapoel Tel Aviv superou o turco Be?ikta? por 101 a 87. Atuando no clube vencedor, o brasileiro Bruno Caboclo marcou quatro pontos no duelo desta terça-feira (8). A partida aconteceu no Aleksandar Nikoli? Hall, ginásio localizado na Sérvia, por conta dos conflitos que Israel está envolvido.

Iniciando o jogo no banco de reservas, Bruno Caboclo saiu de quadra com quatro pontos, um rebote e duas faltas cometidas em 13 minutos. O norte-americano Jonathan Motley acabou como cestinha com 24 pontos, além de ter anotado seis rebotes, quatro assistências e dois tocos. No time de Istambul, destaque para o estadunidense-montenegrino Derek Needham, que marcou 17 pontos e duas assistências.