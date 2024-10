Taubaté melhora, mas perde terceira seguida no Mundial

A partida

O Taubaté fez um bom jogo e chegou a estar na frente do placar em diversos momentos. No primeiro tempo, a equipe teve vantagem em boa parte do tempo, mas tomou o empate no fim e foi para os vestiários com o empate em 13 a 13. Foi uma grata evolução da equipe brasileira, que até então só havia marcado seis gols em cada um dos primeiros tempos dos duelos contra o Zamalek e o Vezprem.

O Al Khaleej voltou bem para a segunda etapa, mas o Taubaté não deixou que a equipe saudita desgarrasse do placar. Pelo contrário, os brasileiros voltaram a ter a liderança e chegaram a abrir 18 a 16 com cinco minutos. A vantagem de dois gols permaneceu até a metade do segundo tempo, quando os sauditas conseguiram o empate. A dez minutos do fim, o Al Khaleej conseguiu a virada e se manteve na dianteira até fecharem o duelo em 29 a 27.

Mujtaba Al Salem foi o melhor jogador da partida, após marcar sete gols. Nemanja Mladenovic, Mohammed Habib Al Nasr Hussain Al Sayyad marcaram quatro gols cada. Pelo lado brasileiro, Vinicius Perin foi o artilheiro com seis gols. Gui Torriani balançou as redes quatro vezes, enquanto Gustavo Andrade e Pedro Augusto Mota fizeram três gols cada.

Despedida do Mundial

Com três derrotas acumuladas, o Taubaté vai voltar a jogar na quinta-feira (03), às 08h (horário de Brasília), contra o Zamalek, em mais uma partida válida para definir as colocações finais das equipes. O Taubaté pode encerrar o Mundial de Clubes de handebol masculino entre a sexta e nona colocação - há nove equipes na competição.