Marcus D'Almeida perde liderança do ranking após 84 semanas

Como funciona o ranking do tiro com arco?

Para o cálculo do ranking mundial, são somados até sete resultados de cada atleta nos últimos 24 meses, sendo os quatro melhores outdoor, os dois melhores indoor e um de campo. As pontuações são "cheias" dentro do período de um ano após a competição, mas depois disso vão tendo pesos menores a cada quadrimestre passado.

Marcus D'Almeida perdeu a liderança do ranking mundial justamente depois que a pontuação da Copa do Mundo de Xangai, em que o brasileiro levou a medalha de ouro, em maio de 2023, passou a ter peso de 0,5, uma vez que atingiu o limite de 16 meses depois da competição. Assim, Marcus perdeu 18 pontos no ranking e passou a acumular 303.5 pontos.

Agora, Marquinhos soma 68 pontos pela prata na Copa do Mundo de Antalya de 2024 (junho de 2024); 60 pelo ouro na Copa do Mundo Final de 2023 (setembro de 2023); 52,5 pelo bronze no Mundial de 2023 (agosto de 2023); 51 pela prata no The Vegas Shoot de 2024 (fevereiro de 2024); 42 pelo bronze na Copa do Mundo de Paris de 2023 (agosto de 2023); e 30 pelo ouro no Vegas Shoot de 2023 (fevereiro de 2023).

Ao mesmo tempo em que Marcus perdeu os pontos, Brady Ellison ganhou 60 pelo título de Lac La Biche, no Canadá, em 22 de setembro. Assim, o estadunidense atingiu os 317.5 pontos e assumiu a primeira colocação do ranking do arco recurvo. O sul-coreano Kim Woojin, que soma apenas as quatro pontuações outdoor e foi medalhista de ouro em Paris-2024, é o segundo colocado com 308 pontos.

E na prática?

Apesar da importância, o ranking mundial de tiro com arco acaba não tendo grande influência na prática, como acontece em outras modalidades. Existe uma fase de ranqueamento em todas as competições, em que cada atleta atira 72 flechas, com a pontuação obtida definindo os cabeças de chave e, consequentemente, o chaveamento para o mata-mata.