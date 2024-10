Guilherme Teodoro para nas oitavas de mistas do China Smash

Durante a partida, Teodoro e Kukulkova ainda fizeram frente no primeiro set e chegaram a ter 6/4 e 8/7. Os chineses fizeram quatro pontos seguidos no fim e venceram a parcial. A partir do segundo set, Lin e Wang impuseram a superioridade e foram dominantes. Eles ganharam o segundo set por 11/4 e fecharam a terceira parcial em 11/5.

Com a eliminação de Guilherme Teodoro, o Brasil não tem mais representantes nas chaves de duplas do China Smash. Eric Jouti e Vitor Ishiy/Bruna Takahashi, nas duplas mistas, e o próprio Guilherme Teodoro, com Vitor Ishiy, caiu na estreia das duplas masculinas.

Calderano e Takahashi seguem

Agora, o país conta apenas com Hugo Calderano e Bruna Takahashi vivos nas disputas individuais. Eles já venceram suas estreias e jogarão a segunda rodada de suas respectivas chaves nesta quarta-feira (02). Hugo jogará contra o sul-coreano An Jaehyun às 00h35 (horário de Brasília), enquanto Bruna duelará contra a canadense Mo Zhang às 08h10.