Flávia Saraiva fala sobre recuperação para competir em 2025

A ginasta Flávia Saraiva, medalhista de bronze por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, é uma das embaixadoras da Liga Esportiva Nescau e foi uma das atrações do segundo dia da etapa de São Paulo do evento, no último domingo (29). Em entrevista exclusiva ao OTD, ela revelou como está seu processo de recuperação visando as principais competições do ano que vem.

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP

"Eu tô me recuperando da cirurgia, já voltei a fazer fisioterapia, musculação, tô voltando a treinar aos poucos. Começou o ano que vem já começa o foco das competições, a gente já tá querendo competir, porque agora que a ginástica tá em alta, a gente quer continuar mantendo isso", falou Flavinha. Ela realizou uma cirurgia no ombro direito no início do mês de setembro, após o retorno dos Jogos de Paris.