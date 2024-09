Fla e Minas vencem na estreia do Torneio de Abertura do NBB

Foi dada a largada para a temporada nacional do basquete brasileiro. O Torneio de Abertura do NBB, novidade do calendário, começou neste domingo (28) com partidas vitoriosas do Minas e do Flamengo. A Tempestade bateu o Caxias por 79 a 68, enquanto o Mengão venceu o Brasília por 91 a 76.

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP

Anotando 19 pontos, Gui Deodato foi o destaque da vitória do Flamengo. O time carioca ainda contou com Siewert e Alexey fazendo 14 pontos cada, além de Jhonson somando 11 pontos no confronto. Apesar da derrota, Nesbitt foi o cestinha do jogo com 22 pontos marcados para o Brasília. Lucas também se destacou na equipe candango com um duplo-duplo de 13 pontos e 10 assistências.