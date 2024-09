Fernando Romboli e Goldhoff são vice-campeões em Lisboa

Já no segundo e último período, as coisas foram quase idênticas. Arneodo e Arribagé abriram 3 a 0 e, sempre que os americanos encostavam, a dupla europeia ampliava e mantinha a diferença em três pontos. Por fim, no 5 a 3, os vencedores apenas mantiveram o padrão e fecharam a partida, ficando com o título em Portugal.

Fernando Romboli e George Goldhoff chegaram a mais um vice-campeonato apenas em setembro. No dia sete, a dupla caiu na final do Challenger de Sevilla por 2 a 0. Se contar apenas o brasileiro, esta é a 3ª derrota na final em um pouco mais de um mês. Em 17 de agosto, o carioca fazia dupla com o indiano Balaji quando perdeu o Challenger de Santo Domingo, por 2 a 0.