Etapa São Paulo do Nacional de Parabadminton começa domingo

A II Etapa do Nacional de Parabadminton 2024 começa neste domingo (29), em São Paulo. O evento será realizado no Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e contará com a participação de 127 atletas (79 homens e 48 mulheres), entre eles Daniele Souza e Rogério Oliveira, que representaram o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024. A competição terá quatro dias de duração, com os campeões sendo definidos na quarta-feira, dia 2 de outubro. Ao todo são 14 estados representados.

Dez campeões em simples buscam segundo título em 2024

Os atletas serão divididos em sete classes, sendo duas de cadeirantes (WH1 e WH2) e cinco de andantes (SL3, SL4, SU5, SH6, SI). Na chave de simples, Rogério Oliveira busca seu segundo título no ano. Ele foi campeão da SL4 na I Etapa do Nacional de Parabadminton, realizado no mês de maio, em Curitiba. Já Daniele Souza quer sua primeira conquista de Nacional em 2024, já que foi prata na edição paranaense, perdendo a final para Ana Gomes Pereira.

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP