Carol Sallaberry/Marcela e Vilsomar/Manaus vencem em Teresina

Carol Sallaberry/Marcela fecharam com a oitava colocação no ranking com 5440 pontos, que tem a liderança de Verena/Kyce (CE/RN) com 6640 pontos. Além disso, as vice-campeãs também se garantiram na quinta colocação geral. Karol/Larissa ainda fizeram 2 a 0 Jéssica/Bia (21/12, 23/21) na disputa do bronze.

Por um lado, será a primeira aparição de Carol e Marcela no Top-16 desse momento decisivo da temporada. Por outro lado, Vilsomar/Manaus já sabem como é essa situação de entrar entre os melhores do masculino. Neste ano, a dupla entra, sobretudo, com a confiança de vencer a etapa piauiense, ao derrotar Anderson Melo/Cadu por 2 a 0 (21/15, 21/15).

Vilsomar e Mannaus (PR/AM) entram com o décimo posto no ranking, enquanto seus adversários finalistas ficaram com o 18º lugar. A liderança fica por conta de Arthur/Adrielson. No terceiro lugar da etapa, Gustavo/Isac venceu a dupla Leo/Leo por 2 sets a 0 (21/13, 21/11).