Ygor Coelho cai na segunda rodada de Future na Croácia

O brasileiro Ygor Coelho foi eliminado na segunda rodada do Internacional da Croácia, torneio do Future Series do circuito mundial de badminton. Cabeça de chave número um da competição, ele fez dois jogos nesta sexta-feira (28), na cidade de Samobor. Primeiro derrotou o francês Paul Tournefier na estreia e, logo a seguir, caiu para o belga Charles Fouyn.

O confronto contra Paul Tournefier foi apertado. Vitória de Ygor Coelho por 2 games a 1, com parciais de 22/20, 19/21 e 21/13. Na primeira parcial, os dois jogadores se revezaram na liderança do placar até o 8 a 8. Dali em diante, Ygor Coelho assumiu o controle do jogo e chegou a fazer 16 a 12. Tournefier, no entanto, não se entregou e buscou o empate no 20 a 20, porém foi Ygor que saiu na frente.

O segundo game foi o contrário. Ygor Coelho comandou o marcador no início e a partir do 9 a 9 o jogo foi ponto a ponto. O brasileiro chegou a fazer 19 a 17, porém o francês anotou quatro pontos seguidos para vencer a parcial e empatar o confronto. O game de desempate foi todo de Ygor, que em nenhum momento ficou atrás no marcador.