Santer Vikings é tricampeão do Brasileiro de Rúgbi em CR

Os cariocas do Santer Vikings conquistaram o tricampeonato do Brasileiro de Rúgbi em Cadeira de Rodas. Na final disputada na tarde desta sexta-feira (27) no CT Paralímpico, a equipe derrotou os paranaenses dos Gladiadores por 61 a 42 para a levantar a taça pela terceira vez em quatro anos.

"É muito bom jogar com essa equipe, que é uma família. É uma intensidade muito alta. a gente se cobra muito dentro e fora de quadra. Isso faz o time funcionar, estar sempre em alto rendimento. Acredito que o campeonato vem se fortalecendo, com atletas da Seleção Brasileira e de outros países sul-americanos, e já é um dos mais fortes do mundo", disse Gabriel Feitosa, jogador do Santers e da Seleção Brasileira.