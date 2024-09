Nadia Comaneci e Rebeca Andrade se elogiam na COB EXPO

A COB Expo ficou estrelada na noite desta sexta-feira (27) com um encontro de duas lendas da ginástica artística. Um painel reuniu Rebeca Andrade, a maior medalhista olímpica da história do Brasil, e Nadia Comaneci a primeira ginasta a tirar uma nota 10 na ginástica artística feminina em Jogos Olímpicos.

A dupla falou um pouco das suas experiências em Olimpíadas. Nadia Comaneci participou de duas edições: Montreal-1976 e Moscou-1980. Ao todo, a romena ganhou nove medalhas olímpicas: cinco ouros, três pratas e um bronze. E no Canadá, Nadia entrou para a história do esporte. Como parte de uma geração que revolucionou a ginástica artística, Comaneci ganhou a primeira nota 10 da história da ginástica feminina em uma Olimpíada. Ela ainda ganhou outras seis notas 10 em Montreal, se tornando a grande estrela da edição. Em Moscou, ela voltou ao topo do pódio ganhando mais dois ouros.



Quanto eu ia treinando, eu sempre gostava de ir aperfeiçoando as coisas, com o que eu chamava de 'Toque da Nadia'. E foi isso que me ajudou a conseguir o 10 perfeito. Que nem foi um 10 mesmo na hora porque não cabia no placar", comentou a ex-ginasta, lembrando do que aconteceu no ginásio de competição onde não cabia um 10 no placar eletrônico que exibiu 1.00.

Ginastas de várias gerações tem Nadia Comaneci como referência. Uma delas é Rebeca Andrade. Ela já participou de três Olimpíadas, somando seis medalhas: dois ouros, três pratas e um bronze. Rebeca acabou de voltar de Paris onde se isolou como maior medalhista olímpica da história do Brasil. Ela deve competir em Los Angeles-2028, mas deve diminuir a intensidade nos próximos anos. "No momento estou focando na minha saúde física e mental". Ela comentou que deve focar em dois aparelhos nos próximos dois anos, podendo voltar a fazer solo mais perto da Olimpíada de 2028.