Brasil é vice-campeão geral no saltos e nado do Sul-Americano

A seleção brasileira ficou com o vice-campeonato geral nos saltos ornamentais e também no nado artístico do Sul-Americano de Esportes Aquáticos, disputado em Cali, na Colômbia. As modalidades chegaram ao fim nesta sexta-feira (27), na piscina Hernando Botero O'Bryne. O Sul-Americano segue até o dia 7 de outubro com natação, polo aquático e maratona aquática. A Colômbia ficou com o título nas duas modalidades.

A equipe de saltos ornamentais encerrou a competição com 283 pontos conquistados durante os quatro dias de disputas. Foram dez medalhas, sendo duas de ouro, cinco de prata e três de bronze. "Nossa seleção teve um bom desempenho, ainda mais se considerarmos que a equipe que veio à Colômbia é composta por muitos jovens: sete dos oito saltadores têm até 22 anos. Eles precisam de rodagem internacional, e o início do ciclo olímpico é o melhor momento de testá-los. Todos voltam para casa com medalha e cientes do que precisa ser feito para evoluírem ainda mais", falou Hugo Parisi, chefe de equipe do saltos ornamentais.

Nado artístico

No nado artístico, o Brasil somou 155 pontos na classificação geral também com com dez medalhas, sendo quatro de prata e seis de bronze. Destaque para Marina Postal e Eduarda Lima, atletas ainda da categoria júnior, que foram medalhistas na prova de dueto. Marina, inclusive, foi vice-campeã da rotina livre do solo.