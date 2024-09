Matheus Pessanha quebra 31 recordes no Mundial sub-20

Matheus Pessanha, que disputa a categoria até 102kg, se tornou o primeiro brasileiro a quebrar o recorde mundial na modalidade. O brasileiro conseguiu 168kg no arranco e, na terceira tentativa, mais 215kg no arremesso, totalizando 383kg.

Mesmo quebrando o recorde mundial no arremesso, Matheus foi superado pelo campeão Shahzadbek Matyakubov, do Turcomenistão, com um quilo a mais. Dos 31 recordes batidos pelo brasileiro, um foi mundial, nove são pan-americanos, mais nove são sul-americanos e, por fim, 12 são brasileiros.

"Para essa competição, eu tinha em mente melhorar as minhas cargas. Estava em busca da medalha também. Sabia que não ia ser uma competição fácil, teria que fazer bastante peso. Mas estava em mente de conseguir a medalha. O recorde mundial já estava mentalizando há muito tempo. O arremesso é uma prova que eu tenho mais jeito. Significava bastante para mim ser o primeiro atleta do Brasil a conseguir uma tentativa de recorde mundial. É bastante gratificante para mim", disse o atleta após a prova.