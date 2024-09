Flu vence clássico e avança à semifinal do Brasileirão sub-17

O Fluminense está na semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17 de futebol masculino, o Brasileirão sub-17. Nesta quinta-feira (26), o Tricolor Carioca recebeu o arquirrival Flamengo, em Xerém, pela partida de volta da quartas de final. Com gols de Keven Samuel e Gabriel Renan, o Flu venceu por 2 a 0 e fechou o confronto com 3 a 1 no agregado.

Pode-se dizer que vitória contra o Flamengo foi definida ainda no primeiro tempo, pois nesta etapa saíram os dois gols do jogo. Gabriel Renan abriu o placar aos 17 minutos, quando completou cruzamento na medida de Kaio Borges. Antes do juiz apitar para o intervalo, Matheus Reis fez linda jogada e rolou para Keven Samuel balançar as redes pela segunda vez aos 27.