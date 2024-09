COB anuncia parceria para a utilização do CFO, em Fortaleza

O Comitê Olímpico do Brasil assinou um acordo de parceria com a Secretaria de Esportes do Ceará para utilização do Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, como base para treinamentos de atletas de alto rendimento na Região Nordeste. O anúncio foi realizado durante a solenidade de abertura da segunda edição da COB Expo, evento que acontece na Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo, até o próximo domingo (29).

"Já existe lá um grande trabalho para o esporte brasileiro. A intensão do Comitê Olímpico do Brasil é criar realmente oportunidade de levar a excelência do esporte olímpico para a Região Norte e para a Região Nordeste. Não tratar só do alto rendimento, mas também trabalhar a base, a formação de atletas, as equipes sub-20 e sub-21, que já estão despontando dentro das suas modalidades, terão um porto seguro lá no CFO", disse Paulo Wanderley, presidente do COB.