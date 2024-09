Após pedidos de dispensa, CBDA anuncia reposições do Mundial

Marco Antonio Ferreira Junior e Fernanda Celidônio foram convocados pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) para o Campeonato Mundial de Natação em piscina curta na Hungria. Os dois nadadores foram oficializados na seleção brasileira nesta quinta-feira (26) para suprir as vagas deixadas por Guilherme Costa e Stephanie Balducinni, que pediram dispensa e não irão participar da competição.

Marco Antonio Ferreira Junior defende as cores do Unisanta, enquanto Fernanda Celidônio representa o Pinheiros. Ambos estiveram no Troféu José Finkel deste ano, competição que foi qualificatória para o Mundial. No torneio, Marco Antonio ficou com a prata nos 100m livre. Já Fernanda fez índice e faturou o título dos 200m medley.