Mundial sub-23 de basquete em cadeira de rodas será no Brasil

O Brasil será sede da próxima edição do Campeonato Mundial sub-23 de basquete em cadeira de rodas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (25) pela Federação Internacional, a IWBF, sigla em inglês. O torneio cai acontecer em junho de 2025, no Centro de Treinamento Paralímpico, localizado em São Paulo.

A competição vai contar com organização da Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas (CBBC) e será a primeira vez após quase 25 anos que o país sedia o Mundial sub-23 da modalidade. Em 2001, a cidade catarinense de Blumenau recebeu a competição. Naquela oportunidade, o Brasil ficou com o vice-campeonato, enquanto o título terminou com o Canadá.