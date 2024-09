Laura Pigossi e Carol Meligeni vencem em Buenos Aires

Laura Pigossi e Carol Meligeni foram as únicas tenistas brasileiras que saíram vitoriosas no ITF 50 de Buenos Aires nesta quarta-feira (25). Ambas estrearam na segunda rodada do torneio argentino e não tiveram problemas para passar por suas adversárias em dois sets. Por outro lado, Ana Candiotto e Thaisa Pedretti acabaram se despedindo nesta fase com derrotas em três parciais.

Carol Meligeni passou para a terceira rodada em Buenos Aires. A brasileira não deu chances para a romena Maria Sara Popa e conquistou a vitória com rápidos 6/1 e 6/2. Ela agora tem pela frente a espanhola IreneBurillo Escorihuela. A partida está marcada para esta quinta-feira (26).