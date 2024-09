Brasileiros vencem na Champions League de handebol masculino

No segundo tempo, o Sporting manteve o controle da partida e chegou a dobrar a vantagem, abrindo 12 gols de diferença. Nos minutos finais, o Veszprém conseguiu reduzir o placar com uma sequência de 5 gols, mas não foi suficiente para ameaçar o resultado. O Sporting encerrou o jogo com um placar de 39 a 30, conquistando sua terceira vitória consecutiva na Champions League. O brasileiro Edney Oliveira contribuiu com dois gols, marcados aos 6 e aos 34 minutos.

Kielce (POL) X Barcelona (ESP)

Em sua segunda vitória fora de casa, o Barcelona, atual campeão da Champions League de handebol masculino, teve um início de jogo equilibrado contra o Kielce, da Polônia. O time espanhol chegou a sair atrás no placar, mas rapidamente se recuperou, mantendo a partida equilibrada até o 10º gol. Depois disso, o Barcelona abriu vantagem e encerrou o primeiro tempo com um placar de 17 a 13. No segundo tempo, o Barcelona continuou dominante, administrando a vantagem e fechando o jogo em 32 a 28.

O brasileiro Thiagus Petrus teve uma participação discreta na vitória, enquanto o francês Richardson, também do Barcelona, foi o maior pontuador da partida, anotando 8 gols.