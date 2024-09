Pinheiros atropela Unifap na Liga Nacional de Handebol

Seis partidas agitaram a Liga Nacional de handebol masculino nesta segunda-feira (23). O destaque do dia ficou com a vitória esmagadora do Pinheiros sobre a Unifap por 44 a 15. Este foi o segundo triunfo da equipe da capital paulista em duas partidas disputadas no torneio.

O ponta direita do Pinheiros João Lindoso foi o MVP da partida, com 12 gols. "A gente vem trabalhando muito e esse jogo foi importante para nós. Precisávamos ganhar a partida e com a ajuda dos meus companheiros consegui ganhar como MVP do jogo de hoje", conta o atleta