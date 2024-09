Dupla brasileira é 6º no Mundial de pentatlo moderno Sub-19

Em seguida, os brasileiros anotaram o tempo de 1min04s34 e ficaram em 8º lugar na prova de obstáculo (modalidade que substituiu o hipismo). Já na natação, Xavier e Rômulo tiveram o pior resultado entre as modalidades. Eles nadaram os 200 metros livre em 2min01s94 e ficaram na 14ª colocação. Por fim, na prova de corrida e tiro, os brasileiros fizeram a melhor marca entre todas as equipes (11min59s98) e ficaram na 1ª posição.

Ao todo, eles somaram 1394 pontos e ficaram com a 6ª colocação geral. O pódio foir formado pela dupla egipícia Zaki/Mohamed (1430 pontos), os tchecos Raska/Kornel (1420) e, por fim, os cazaques Chuvashov/Bogdanov (1410 pontos).

Pentatlo feminino

Já no feminino foram 14 equipes presentes na disputa. Ana Clara Bezerra e Eduarda Maria Ferreira começaram com o 8º lugar na esgrima. Em seguida, anotaram o tempo de 1min42s69 no osbtáculo e ficaram em 11º. Na natação, a marca foi de 2min14s12, que lhe renderam a 9ª posição. Por fim, no tiro e corrida, elas fizeram 16min55s30 e ficaram na 13ª colocação.