Vitor Tavares: "Somos um dos três a serem batidos do mundo"

E BLUESKY

Vitor ainda explicou a diferença da preparação para o ciclo já sendo medalhista. "E o que vai mudar agora é que a gente tem aí mais quatro anos pra treinar, pra aperfeiçoar nossa tática, nossa técnica, o nosso mental que acho que vai ser algo muito importante, mas a experiência, o peso que eu tiro das costas, né, porque em Tóquio a gente foi quarto lugar, perdemos a semifinal e perdemos a disputa do bronze, aqui a gente já sai com o bronze. Igual você falou: "Agora somos um dos três a serem batidos do mundo". É algo incrível, então a gente tem um alívio, mas com certeza a gente vai sempre manter o nosso foco no nosso desempenho, na nossa performance, para sempre buscar o mais alto possível", finalizou Vitor Tavares.

O paranaense levou o bronze da categoria SH6 do badminton nas Paralimpíadas de Paris-2024. Vitor conquistou a medalha após superar o honconguês Chu Man Kai, por 2 sets a 1.