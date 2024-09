Raíssa Machado: "Eu não tinha referências no Paralímpico"

A medalhista ainda afirmou que sua mãe foi a luz no fim do túnel que a mesma precisava. "A gente vê cada obstáculo que a gente tem que ultrapassar todos os dias, não só por ser uma mulher PCD, mas ser negra também. Então, o que eu lembro da Raissa de antigamente era que o meu sonho era ser uma referência porque a única referência que eu tive era a Daiane e minha mãe, fora do esporte, então a minha mãe foi a minha luz no fundo do túnel para eu ser a pessoa que eu sou hoje", finalizou Raíssa.

Raíssa Machado conquistou a medalha de prata na categoria F56 do lançamento do dardo nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024 após conseguir a marca de 23.51m, na primeira tentativa. Além da capital francesa, Raíssa também levou a prata em Tóquio-2020.