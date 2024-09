Brasileira de apenas 14 anos estreia no ranking mundial

Nauhany Silva: anote esse nome! Com apenas 14 anos de idade a brasileira Naná, como é conhecida, estreou no ranking mundial de tênis. Nesta segunda-feira, a jovem apareceu na atualização do ranking de simples feminino. Com isso, ela se tornou a atleta mais jovem a entrar na nova WTA (Associação de Tênis Feminino), além de ser a única tenista nascida no ano de 2010.

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP

A brasileira aparece no 1291º lugar da lista de tenistas com seis pontos conquistados. Nauhany Silva conquistou os pontos em três torneios internacionais diferentes que participou. A jovem promessa venceu partidas no ITF W50 de São Paulo, no W35 de São Paulo e no W35 de Leme. Ao todo, ela disputou oito partidas e teve quatro vitórias e quatro derrotas.