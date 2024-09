Raiza Goulão fica em 20º no Mundial de ciclismo montain bike

As provas

O Mundial de ciclismo mountain bike da categoria de maratona começou com a disputa masculina. Por lá, 84 atletas disputaram a prova, entre eles, cinco brasileiros. Sherman Trezza foi quem teve o melhor resultado entre os ciclistas do Brasil. Ele ficou na 43ª posição com o tempo de 4h57min53s, cerca de 25 minutos atrás do vencedor, o dinamarquês Simon Andreassen.

Carlos Alberto Olímpo ficou em 62º lugar, com a marca de 5h18min33s. Em seguida veio Luiz Miguel Campos Honório, na 69ª colocação com o tempo de 5h30min56. Por fim, José Gabriel Marques e Nicolas Machado não completaram o percurso e ficaram sem marca.

Já no feminino, a brasileira Raiza Goulão fez uma prova forte conseguiu ficar no pelotão do meio. Ela completou o percurso no tempo de 6h00mi45s, cerca de 45 minutos atrás da campeã Mona Mitterwallner, da Áustria. Assim, Raiza cruzou a linha de chegada na 20ª posição.