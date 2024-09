Pepê Gonçalves é bronze na Copa do Mundo de La Seu d'Urgell

É BRONZE! Pepê Gonçalves leva medalha de bronze no caiaque cross neste domingo na Copa do Mundo de La Seu d'Urgell. O brasileiro terminou na quarta posição na final, porém com revisão de prova, o polonês Mateusz Polaczyk foi desclassificado, e Pepê terminou com bronze.

Na final, o polonês Mateusz Polacyk despontou sozinho para a baliza a direita, de modo que o liderou de ponta a ponta. Pepê, por sua vez, entrou na frente na primeira baliza a esquerda, mas o espanhol David Llorente e o britânico Joseph Clarke entraram juntos em seguida, embolando a prova para Pepê.

Polaczyk fechou percurso na primeira posição, mas ele teve revisão e foi desclassificado após irregularidade na primeira baliza. Desse modo, a briga pelo pódio ficou entre os outros três canoístas e o brasileiro levou a pior, terminando na quarta posição. Clarke chegou na segunda posição e o espanhol Llorente na terceira. Os três subiram uma posição, com Pepê terminando com o bronze.