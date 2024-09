Praia Clube estreia com vitória no Mineiro de vôlei feminino

Atual campeão do Campeonato Mineiro de vôlei feminino, o Dentil Praia Clube estreou com vitória na nova temporada. A equipe de Uberlândia derrotou o Brasília Vôlei por 3 sets a 1, com parciais de 18/25 25/19, 25/20 e 25/19.

Apesar de sair atrás no placar, o time de Uberlândia conseguiu controlar as ações nos três sets seguintes e confirmar a vitória com uma certa tranquilidade. A equipe contou com as boas atuações das suas duas principais estrelas, a central Carol Gattaz e pela levantadora Macris.