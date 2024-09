Sete brasileiros avançam às quartas do Mundial de Skate Park

Depois deles, veio Luigi Cini, que terminou em 19º lugar com 65.50 pontos. Luizinho Francisco foi 21º pontos com 64.20, enquanto Kalani Konig anotou 63.56 para ficar na 22ª colocação. Por fim, Pedro Quintas terminou em 30º lugar, com 58.90. Todos eles ainda têm potencial para melhorar suas notas nas próximas fases da competição. O único brasileiro eliminado foi Murilo Peres, que ficou em 38º lugar com 45.65 pontos.

Quartas de final

O Brasil é o país que mais terá representantes nas quartas de final masculina no Mundial de Skate Park, com sete ao todo. Fora os brasileiros, o principal nome da classificatória foi Hampus Winberg, que anotou 87.14 pontos para liderar a classificação. Em seguida, apareceram o australiano Ash Wilcomes, com 83.46, e o dinamarquês Viktor Solmunde, com 82.11. O último classificado para as quartas de final foi o finlandês Luca Karhu, com 58.83.

As quartas de finais do Mundial de Roma acontecerão nesta sexta-feira (20). As mulheres entrarão em ação a partir das 04h (horário de Brasília), enquanto os homens competirão às 10h. A partir desta fase, os atletas farão três voltas de 45 segundos, sendo que a melhor delas é computada. Os 16 melhores colocados avançam às semifinais, que acontecerão no sábado (21). As finais, com os oito melhores de cada naipe, acontecerão no domingo (22).