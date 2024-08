Capitã de Ruanda lamenta desaparecimento de jogadora

Uma fonte policial revelou ao jornal francês Le Parisien que a atleta deixou o alojamento onde Ruanda estava em preparação por volta das 19h na terça-feira da semana passada. Ela teria ido a um restaurante e não voltou. O caso ocorreu em Courbevoie, ao norte da região parisiense.

O desaparecimento de Claudine só foi relatado na última terça-feira (27), a dois dias da Cerimônia de Abertura dos Jogos. As investigações tratam o caso como um "desaparecimento preocupante".

Ainda segundo a fonte policial, o embaixador de Ruanda, François Nkulikiyimfura, teria ido ao local a fim de receber mais informações.

De acordo com o site oficial do IPC (Comitê Paralímpico Internacional), Claudine Bazubagira tem 44 anos e quatro filhos. Ela começou a praticar o vôlei sentado com homens em 2005, uma vez que ainda não havia um time feminino no país. O perfil da atleta foi retirado do ar pouco depois da partida contra o Brasil.