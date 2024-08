Brasil fica em 14º na Equipe Técnica do Mundial Júnior

Começou o Campeonato Mundial Júnior de Nado Artístico em Lima, no Peru. Nesta quarta-feira (28), o Brasil entrou em ação nas três provas do dia, todas da categoria Técnico. Na disputa em equipes feminino, o páis ficou na 14ª colocação, enquanto no individual Ana Clara de Almeida ficou em 18º e Bernardo Barreto em 9º lugar.

Para a disputa em equipes, o Brasil contou com a seguinte formação: Iris Cano, Laura Castagna, Eduarda Mattos, Marina Postal, Juliana Santolin, Hannah Sukmann, Alice Tenorio e Julia Tomelin. O time brasileiro teve 30.4000 pontos na dificuldade, 78.0500 na impressão artística e mais 111.4905 de execução, somando 229.5405. A pontuação, no entanto, ficou bastante abaixo em relação ao primeiro lugar. A equipe da China levou o ouro com 305.3328 pontos. Em seguida veio Japão (303.8268) e Espanha (299.3034).

Já no individual, Ana Clara de Almeida, de 18 anos, fez uma prova com 27.2000 de dificuldade, 78.3500 na impressão artística e 101.0666 de execução. Assim, ela somou 219.4166 pontos e ficou com a 18ª colocação entre 28 atletas. A chinesa Huiyan Xu foi campeã com 281.8533, enquanto a holandesa Marloe Steenbeek (273.5599) e a japonesa Sakurako Uchida (270.7017) completaram o pódio.