Após adiar sonho para ser mãe, Geovana quer medalha em Paris

Hoje com 25 anos de idade, Geovana Moura só voltou a integrar a seleção adulta em janeiro deste ano, em conjunto com a chegada de uma comissão técnica liderada por Alessandro Tossim. Sua filha tem dois anos. Ela não viaja com a mãe para as competições e fases de treinamento - que, na maioria das vezes, são realizadas no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo (SP) -, ficando sob os cuidados da avó paterna, em João Pessoa (PB).

Helena também não está em Paris e vai assistir a mamãe no maior evento do paradesporto mundial das telinhas. "Acho que ela não sente tanta falta durante as viagens, porque ela é pequena, então não entende muito bem. Mas estamos sempre em contato. Às vezes, ela fala que está com saudades da mamãe e eu fico com o coração apertadinho. É bem difícil todos esses dias longe dela. É a minha primeira viagem com tantos dias distante", disse Geovana.

Surpresa da vaga paralímpica

Geovana voltou à seleção com uma nova comissão técnica, já em uma tentativa de renovação pensando em Los Angeles-2028. Para o goalball feminino brasileiro, o ciclo de Paris-2024 já havia acabado, uma vez que a equipe não tinha vaga paralímpica. Tudo isso mudou em fevereiro, quando o Brasil foi beneficiado por uma realocação de vagas após o não preenchimento da vaga africana e se classificou para os Jogos Paralímpicos. A seleção recebeu um convite após ser medalhista de bronze nos Jogos Mundiais da IBSA, no ano passado.

"Embora estejamos aqui, eu me arrepio toda quanto fala dessa vaga porque chegamos no começo desse ano só com planos para Los Angeles. Tinha até mais meninas treinando com a gente, e quando a gente soube, foi uma emoção. Foi muito surreal a adrenalina que passou para o treino com essa vaga e a força que deu também, porque estávamos bem desmotivadas e desacreditadas. Já estávamos imaginando chegar esse período e não estar aqui, ia ser bem doloroso para todo mundo. Essa notícia fez todos os meses e todas as fases serem bem mais produtivas", falou a atleta.