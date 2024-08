Início da etapa do Fiji da WSL é adiado por conta das ondas

A Liga Mundial de Surfe está no Pacífico para a disputa do Fiji Pro, última etapa da temporada antes da definição dos atletas que irão disputar o WSL Finals. A janela da competição começou nesta terça-feira (20, segunda-feira no horário de Brasília). Mas como as ondas estavam pequenas em Cloudbreak, a organização decidiu passar a chamada inicial para terça-feira, às 16h45 no horário de Brasília.

"Como já era esperado, nós chegamos em Cloudbreak esta manhã e as ondas estão pequenas, com poucas ou nenhuma oportunidade para boas notas. Estamos vendo alguns sinais promissores para a chegada de uma nova ondulação para amanhã (quarta-feira), permanecendo na quinta-feira até sexta-feira. A janela (do evento) acabou de abrir, então estamos felizes e vamos esperar por condições melhores. Por enquanto, vamos aproveitar o que Fiji tem a oferecer", disse Jessi Miley-Dyer, comissiária da WSL.

Revanche na abertura

A primeira rodada da competição feminina terá uma revanche da final dos Jogos Olímpicos de Paris, com Tatiana Weston-Webb enfrentando Caroline Marks. A bateria tripla ainda terá a canadense Erin Brooks. Sétima colocada do ranking da WSL, Tati terá que ser finalista no Fiji para entrar na zona de classificação para o WSL Finals. Mas a brasileira está acostumada com as ondas do local. Na última vez que o circuito esteve em Cloudbreak, em 2017, ela foi vice-campeã da etapa.