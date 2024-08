Brasil derrota o Canadá e avança com 100% no Mundial sub-17

O Brasil conseguiu mais uma grande vitória e fechou a primeira fase do Mundial sub-17 de vôlei feminino com 100% de aproveitamento. As "Fofinhas", como estão sendo carinhosamente chamadas, derrotaram o Canadá por 3 sets a 0 (25/12, 25/18 e 25/16), na noite desta segunda-feira (19), em Lima, no Peru. Com isso, a equipe avançou em primeiro lugar do grupo e vai enfrentar o Egito nas oitavas de final.

Assim como aconteceu nas duas primeiras partidas da competição, o Brasil foi dominante e não deu margens para o adversário. A equipe fez um primeiro set arrasador e, depois de ter 11/9 frente, encaixou uma sequência de bloqueios e fechou a parcial em 25/12. O segundo set teve um início mais equilibrado, mas a equipe verde-amarela deslanchou e ganhou por 25/18. Na terceira parcial, o placar foi de 25/16.

Laura foi o destaque do jogo, com 13 pontos marcados, sendo oito de ataque, dois de bloqueio e três de saque. Heloisa anotou 11 pontos, com três bloqueios, enquanto Vallentina fez dez pontos, todos de ataque. Rosana anotou sete pontos, enquanto Zeni e Mariana fizeram cinco. Pelo lado canadense, Fermaniuk anotou nove pontos, dos quais seis foram de ataque, um de bloqueio e dois de saque.