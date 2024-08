Inter e Botafogo ficam no empate no Brasileirão sub-20

O Botafogo chegou aos 19 pontos e aparece na 14ª colocação da tabela de classificação. Já o Internacional é o 15º, com 18 pontos. Há 20 equipes no Brasileirão Sub-20 de futebol masculino, que se enfrentam em turno único. Ao final das 19 rodadas, as oito primeiras colocadas avançam ao mata-mata, que começa nas quartas de final.

Internacional e Botafogo chegaram nesse penúltimo jogo já sem chances de classificação e também jogarão na última rodada para cumprir tabela. O Internacional jogará contra o vice-líder Flamengo na quarta-feira (21), às 15h, na Gávea (RJ), enquanto o Botafogo duelará contra o Atlético-GO, no Olímpico (GO), no mesmo dia e horário.